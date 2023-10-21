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Güncel
AA 21.10.2023 04:51

"Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali"nin açılışı yapıldı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı.

"Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali"nin açılışı yapıldı
[Fotograf: AA]

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Valilik ve Belediye işbirliğiyle Valilik binası önünde organize edilen fuarın açılışında, geçen yıl 140 olan yayınevi sayısının bu yıl 160'a ulaştığını söyledi.

2022 yılında 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda ziyaretçi sayısını 400 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Canalp, bu yıl 10 etkinliğin gerçekleştirileceğini ve 40 bin öğrenciye 50 liralık hediye çeki dağıtıldığını aktardı.

Canalp, fuar alanında vatandaşların dinlenebilmesi için kitap kafenin de hizmete girdiğini anlattı.

Büyüyen Batman Kitap Fuarı'nın isminin de değiştiğini ifade eden Canalp, "Bugünden itibaren artık kentin büyüklüğüne de yakışır şekilde fuarın ismi, 'Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali' olacak." dedi.

Açılışın ardından alandaki stantlar gezildi.

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