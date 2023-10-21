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Güncel
AA 21.10.2023 03:07

Sinop'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Sinop'ta İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi.

Sinop'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Boyabat ilçesinde Beyazıt Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar, İsrail'i kınayan sloganlar atarak Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Program, saldırılarda ölenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Erfelek ilçesinde Musa Can Meydanı’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Burada basın açıklamasının ardından program, gıyabi cenaze namazının kılınmasıyla sona erdi.

Durağan ilçesinde İsmail Bey Camisi'ndeki programda, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze’de hayatını kaybedenler için dua edildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası Hükümet Konağı önüne kadar yürüyen vatandaşlar, burada yapılan açıklamaların ardından dağıldı.

Türkeli, Saraydüzü ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen programlarda da İsrail’in saldırıları protesto edildi, saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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