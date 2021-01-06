Ankara'da gasp suçundan aranan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, söz konusu iki zanlı ilk önce Yenimahalle'de muayenehanesindeki bir diş hekiminin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra burada gasp suçu işledi.

Bu olayı gerçekleştirenlerden bir kişi daha sonra, Keçiören'deki bir kuyumcuda gasp girişiminde bulundu.

Olaya ilişkin kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gasp girişiminde bulunan kişinin, kuyumcu dükkanına girip tezgahın arkasındaki iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıktığı ve beyzbol sopasıyla vurup kaçtığı anlar yer alıyor.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, izlerini kaybettirmek amacıyla çeşitli araçlara binerek kentin birçok noktasını gezen şüphelileri yakalamak için 263 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve bu olayları gerçekleştirenlerin S.E. ile M.M. olduğunu tespit etti.

Zanlı S.E. ile M.M. polisin operasyonuyla farklı adreslerde gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüphelilerin üst aramalarında, kaçış planlarına ilişkin not kağıdı, olaylarda kullandıkları silah görünümlü çakmak ve beyzbol sopası ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.