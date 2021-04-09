Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında gece vardiyasında Talip K., damperi açık kamyonla geri manevra yaptığı sırada vince çarptı.

Kupanın üzerine devrilen vincin altında kalan kamyon sürücüsü Karakaya'nın kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması sonrasında araçtan çıkartılan sürücü hayatını kaybetti.