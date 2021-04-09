Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da üzerine vinç devrilen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında gece vardiyasında Talip K., damperi açık kamyonla geri manevra yaptığı sırada vince çarptı.
Kupanın üzerine devrilen vincin altında kalan kamyon sürücüsü Karakaya'nın kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışması sonrasında araçtan çıkartılan sürücü hayatını kaybetti.
Etiketler: AFAD İtfaiye Jandarma Genel Komutanlığı
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