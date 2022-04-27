Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası sahibini telefonla arayarak kendisini Bartın Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan kişi, kimsesiz çocuklara kıyafet alınması için yardım istediklerini söyledi.

Kendisine verilen hesaba 18 bin 700 lira yatıran ve bir süre sonra dolandırıldığını anlayan iş insanı, durumu polise bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince parayı bankamatikten çektiği belirlenen F.Y. İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.