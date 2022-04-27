Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ziynet eşyası ve para çaldığı ileri sürülen zanlının, araçla Mersin'e kaçtığı tespit edildi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlıyı Silifke ilçesinde yakaladı.

Üst aramasında çalıntı olduğu değerlendirilen 6 altın kolye, 3 bin 300 lira ve 65 avro ele geçirilen zanlı, işlemleri için Manavgat'a gönderildi.