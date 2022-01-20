Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 03:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın’da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Bartın’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Bartın’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmekle birlikte gece boyunca hava sıcaklığının -2 ila -7 arasında gerçekleşmesi ve buna bağlı buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (Özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 20 Ocak 2022 günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir“ denildi.
Etiketler: Bartın Milli Eğitim Bakanlığı Yüz Yüze Eğitim Kar Yağışı
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