Arslan, patlamada hayatını kaybeden maden işçilerinden Rıdvan Acet'in Amasra ilçesine bağlı Kazpınar köyünde, Mehmet Kara'nın Aydoğmuş köyünde, Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'nde ikamet eden ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Patlamadan büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Arslan, hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Fikret Kansız'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Cumayanı köyü, Murat Öztan'ın Sarıderesi köyü, Rasim Bulut'un Paşalılar köyü, Mustafa Çelik'in Karaman köyü, Murat Ergin'in Şeyhler köyü, Deniz Baykal'ın Hacı köyünde ikamet eden ailelerine de ziyarette bulunan Arslan, üzüntülerini ve taziyelerini iletti.

Arslan'a Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Kurucaşile Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz da eşlik etti.