Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.03.2024 17:23

Bartın Valisi Arslan okulları ziyaret etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, merkeze bağlı Kozcağız beldesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bartın Valisi Arslan okulları ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Arslan, Yuva Anaokulunda bir araya geldiği çocuklarla sohbet ederek sınıflarındaki oyunlarına eşlik etti.

Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Telefonumu Bırakıyorum, Kitabımı Okuyorum" projesini hatırlatarak öğrencilerden bol kitap okumalarını ve araştırma yapmalarını isteyen Arslan, öğretmen ve okul idarecileriyle toplantı yaptı.

Arslan, akademik başarının yanı sıra çocuklar için büyük risk oluşturan akran zorbalığı, teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda da duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın da eşlik ettiği Arslan, Kozcağız Ahmetler İlkokulu ek binası inşaatında devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Denizli’de 3 firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı
17:41
Şehit polis memuru İlker Duran Kayseri'de defnedildi
17:29
Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 165'e yükseldi
17:18
ABD Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
17:06
Sincan Bilim Merkezi açıldı
17:00
Artvin'de freni boşalan iş makinesi pazar yerine daldı
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
FOTO FOKUS
Midibüsü benzin döküp yaktı
Midibüsü benzin döküp yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ