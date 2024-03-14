Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.03.2024 17:16

Denizli’de 3 firari yakalandı

Denizli’de 74 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 hükümlü yakalandı.

Denizli’de 3 firari yakalandı
[Fotograf: İHA]

81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-14” operasyonun Denizli kısmında, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.

Operasyon kapsamında, 13 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan toplamda 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 zanlı, 3 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 13 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 zanlı olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı
17:41
Şehit polis memuru İlker Duran Kayseri'de defnedildi
17:29
Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 165'e yükseldi
17:18
ABD Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
17:06
Sincan Bilim Merkezi açıldı
17:00
Artvin'de freni boşalan iş makinesi pazar yerine daldı
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
FOTO FOKUS
Midibüsü benzin döküp yaktı
Midibüsü benzin döküp yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ