Denizli’de 3 firari yakalandı

81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-14” operasyonun Denizli kısmında, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.

Operasyon kapsamında, 13 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan toplamda 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 zanlı, 3 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 13 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 zanlı olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı