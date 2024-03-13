Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.03.2024 16:09

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafa çalışmalarını anlattı

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafa çalışmalarını anlattı
[Fotograf: AA]

Seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın, her zaman yanında olduklarını söyledi.

Esnafa teşekkür eden Fırıncıoğlu, "Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler temenni ediyoruz. Kent merkezinde gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretleriyle, esnaflarımızla olan gönül bağımızı güçlendirdik. Bu şehri her alanda daha ileriye taşımak için el birliğiyle gece gündüz demeden daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fırıncıoğlu, kentteki huzur ve güven ortamının bozulmaması temennisinde bulundu.

ETİKETLER
Bartın Yerel Seçim 2024 Seçim
Sıradaki Haber
Trabzon'da Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
17:38
BM, Arakanlı mülteciler için uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı
17:33
Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
17:07
Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi
17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:49
Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek
Los Angeles'da inşaatı tamamlanamayan gökdelenler grafitilerle boyandı
Los Angeles'da inşaatı tamamlanamayan gökdelenler grafitilerle boyandı
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde hortum oluştu
Marmara Denizi'nde hortum oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ