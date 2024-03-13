Konya'da 33 milyon liralık vurgun: 33 tutuklama

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini bankacı, sigortacı ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin, 30 kişiyi 3 milyon 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Soruşturmanın ardından kimlikleri belirlenen 43 kişinin yakalanması için 14 ilde polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada ise suçta kullanılmış çok sayıda cep telefonu, sim kartı, bilgisayar, mağdur şahıslara ait kişisel verilerin bulunduğu dijital veri ve dokümanlarla, 50 bin dolar ve 28 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden, 33'ü tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.