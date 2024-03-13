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Güncel
DHA 13.03.2024 16:05

Konya'da 33 milyon liralık vurgun: 33 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendilerini bankacı, sigortacı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, 30 kişiyi 3 milyon 400 bin lira dolandıran 41 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 33'ü tutuklandı.

Konya'da 33 milyon liralık vurgun: 33 tutuklama
[Fotograf: DHA]

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini bankacı, sigortacı ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin, 30 kişiyi 3 milyon 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Soruşturmanın ardından kimlikleri belirlenen 43 kişinin yakalanması için 14 ilde polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Adreslerde yapılan aramada ise suçta kullanılmış çok sayıda cep telefonu, sim kartı, bilgisayar, mağdur şahıslara ait kişisel verilerin bulunduğu dijital veri ve dokümanlarla, 50 bin dolar ve 28 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden, 33'ü tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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