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Güncel
AA 13.03.2024 15:41

Sason'da 306 üreticiye fenni kovan dağıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 306 üreticiye fenni kovan dağıtıldı.

Sason'da 306 üreticiye fenni kovan dağıtıldı

Batman'da uygulanan "Arıcılık ve Bal Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Valilik ve belediyenin destekleriyle Sason ilçesinde yüzde 75 hibe ile polen tuzaklı fenni kovan dağıtımı yapıldı.

Sason Kaymakamı Murat Mete ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın'ın da katıldığı programda ilçede 40'ı kadın 306 üreticiye 2 bin polen tuzaklı fenni kovan teslim edildi.

Kaymakam Mete programda yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Vali Ekrem Canalp'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Mete, "Sason balımızın siz bilinçli üreticilerimizle kalite ve üretim miktarını artıracağımıza inancım tam. Kovanların üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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