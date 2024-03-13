Ağrı'da cezaevinde bağlama eğitimi alan hükümlü ve tutuklular ilk konserini verdi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında hükümlü, tutuklu ile kurum personeline yönelik bağlama eğitimi verildi.
Bağlama kursuna devam eden hükümlü, tutuklu ile kurum personeli, cezaevinde düzenlenen programla ilk konserini verdi.
Türk halk müziğinden eserlerin seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar zaman zaman duygulandı.
Yaklaşık 1,5 saat süren konser, ceza infaz kurumundan sorumlu cumhuriyet savcısı Semih Akbaş'ın türkü söylemesiyle sona erdi.
Etkinliğe, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, cumhuriyet savcıları ve hakimler de katıldı.