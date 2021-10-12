Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te yolun kenarındaki tel bariyerlere çarparak savrulan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.
Sahil Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine giden motosikletin sürücüsü Ahmet Yılmaz, aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten yola düştü.
Olay yerinden geçen polis ekipleri kazaya müdahale ederek, sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cesedi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede yoğunlaşan trafik, cesedin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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