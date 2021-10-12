Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını sürdüren idare, tarım alanların korunması ve desteklenmesi için projelerini hayata geçiriyor.

Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım programında yer alan Çallı köyü sulama tesisi projesi bölgeye kazandırılıyor.

Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanıyor

Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Adnan Tuç, ülkede ve dünya genelinde etkili olan kuraklığa bağlı olarak yaz aylarında su sıkıntısı yaşandığına dikkati çekti.

Çallı köyünde devam eden sulama tesisi projesi hakkında bilgi veren Tuç, "Yapılan etüt çalışmaları neticesinde gerek membada kalan köylerin kullanımından dolayı gerekse alüvyon zemin geçiriminden dolayı Çallı köyünde sulama suyu kalmamıştı. Bu sebeple alüvyon tabaka önüne bir bent yapılarak yüzeyin altındaki yer altı sularının şişirilerek rögarda toplanması ve sulama sahasına isalesi planlanmakta. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Tuç, projesi tamamlanan ve eylül ayının sonunda ihalesi yapılan sulama tesisisin inşaatına başlandığını, çalışmalar tamamlandığında 470 dekar alanda sulama yapılmasının hedeflendiğini söyledi.