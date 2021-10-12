Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da evin çatısına düşen yıldırım, yangına neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinden bir evin çatısına isabet eden yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar oluştu.
Yunusemre ilçesine bağlı Küçüksümbüller Mahallesi'nde, Mahmut A.'ya ait evin çatısına yıldırım isabet etti.
Yıldırımın düştüğü evdeki ahşap parçalar birden tutuşmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Olay nedeniyle yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
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