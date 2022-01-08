Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Baraj gölünde balıkçıların botu alabora oldu: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Amasya'da balık tutmak için Yedikır Baraj Gölü'ne açılan 3 balıkçının içinde olduğu bot alabora oldu. 2 balıkçı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, kaybolan İdris Kılıç’ın ise cesedine ulaşıldı.
Amasya'da yaşanan olay dün saat 21.00 sıralarında Suluova ilçesi Yedikır Baraj Gölü'nde meydana geldi.
Balık tutmak için baraj gölüne açılan İdris Kılıç, Anıl Y. ve Ayhan K.’nin içinde bulunduğu bot, bilinmeyen nedenle alabora oldu.
Boğulma tehlikesi geçiren balıkçılardan Anıl Y. ve Ayhan K., kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı, İdris Kılıç ise kayboldu.
1 kişi kurtarılamadı
İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bugün sabah saatlerinde İdris Kılıç’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Hastaneye kaldırılan Anıl Y. ve Ayhan K.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Amasya Balıkçılık
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