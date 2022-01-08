Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Erzurum şehir merkezinde yoğun sis etkili oldu.
Gece soğuk havanın ardından sabah saatlerinde il merkezinde yoğun sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami gibi tarihi yapılar da sisle kaplandı.
Etiketler: Erzurum Hava Durumu
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