Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, servis sürücülerinin ehliyetlerini ve araçların belgelerini kontrol etti.

Ayrıca, servis araçlarındaki öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığına bakıldı.

Kurallara aykırılık tespit edilen sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı.