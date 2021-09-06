Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir’de okul servisleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’de 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, servis sürücülerinin ehliyetlerini ve araçların belgelerini kontrol etti.
Ayrıca, servis araçlarındaki öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığına bakıldı.
Kurallara aykırılık tespit edilen sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı.
Sıradaki Haber
Konya'da şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" uygulaması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz