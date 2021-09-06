Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerindeki 2 elektrogitar, bağlama, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, klavye, muhtelif adaptör ve bağlantı kablolarını çalan zanlının kimliğini belirledi.

Kurubaş Uygulama Noktasında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.