Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da hırsızlık zanlısı yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Van'ın Başkale ilçesinde, iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerindeki 2 elektrogitar, bağlama, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, klavye, muhtelif adaptör ve bağlantı kablolarını çalan zanlının kimliğini belirledi.
Kurubaş Uygulama Noktasında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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