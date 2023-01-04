Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kaybolan engelli kişi aranıyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.
Kırsal Gökköy Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa T. evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir Engelliler
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