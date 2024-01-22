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Güncel
AA 22.01.2024 16:45

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı

Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 33 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 514 adet sentetik uyuşturucu, 65 gram esrar, 27 gram kenevir tohumu, uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 50 kilogram tütün, 100 bin makaron, 5 bin 180 adet sigara, 4 adet senet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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