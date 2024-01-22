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Güncel
İHA 22.01.2024 16:32

Aksaray’da park halindeki araca tüfekle ateş açıldı

Aksaray'da park halindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Aksaray’da park halindeki araca tüfekle ateş açıldı

Olay, gece yarısı Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın önünde meydana geldi.Yurtdışında yaşayan Yavuz Z. (45) tarafından Türkiye'ye izne gelen gurbetçi arkadaşı Abdullah Ç.'ye (46) emanet verilen hafif ticari araca kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Camları ve kapısında kurşun izleri bulunan aracı sabah fark eden Abdullah Ç. ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayı araştırırken, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri araç üzerinde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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