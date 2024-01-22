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Güncel
AA 22.01.2024 16:03

Erzincan'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu kapsülleri bulunan zanlı tutuklandı

Erzincan'da midesi ve bağırsağındaki uyuşturucu kapsülleriyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu kapsülleri bulunan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kuryeliği yapanlara yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Akyazı Uygulama Noktası'nda durdurdukları araçta "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tomografi çekimlerinde şüphelinin midesi ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyle A.H'nin midesinden kapsüller halinde 977,60 gram uyuşturucu ile 25 sentetik ecza maddesi çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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