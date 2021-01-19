Balıkesir Kent Konseyinin internet sitesinden yapılan duyuruyla başlayan yarışmaya, yurt içi ve Türk cumhuriyetlerinden 18 yaşından gün almış herkes katılabilecek.

Seçici kurulunda birçok akademisyen, şairin de bulunduğu yarışmaya, Türk cumhuriyetlerinden katılacak şairler eserlerini kendi dillerinde yazabilecek.

Başvuruları 1 Mart'ta sona erecek yarışmanın birincisine 4 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne 2 bin lira, mansiyon kazanan eser sahibine de 1000 lira ödül verilecek.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla 12 Mart'ta bir etkinliğin de düzenleneceği yarışmaya, "www.balikesirkentkonseyi.org" adresinden başvuru yapılabilecek.