Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan kent merkezinde gece etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ardahan'da sabah başlayan kar, akşam saatlerinde de etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla meydana gelen esinti buzlanmaya neden oldu.
Kara yolları 183. Şube Şefliği, il genelinde tüm yollarda buzlanmanın mevcut olduğunu, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.
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