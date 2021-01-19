Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent merkezinde 64, Ağlı'da 2, Araç'ta 66, Azdavay'da 38, Bozkurt'ta 8, Cide'de 43, Çatalzeytin'de 12, Daday'da 20, Küre'de 20, Devrekani'de 25, Doğanyurt'ta 13, Hanönü'de 6, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 26, Pınarbaşı'nda 17, Seydiler'de 1, Şenpazar'da 12, Taşköprü ve Tosya'da 6'şar köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 8 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde 5, ilçelerden Erbaa'da 1 ve Başçiftlik'te 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta 17, Amasya'da da 72 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.