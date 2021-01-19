Karayolları 123. Şube Şefliği, sorumluluk alanındaki yollarda gece başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabah saatlerinde de devam ettirdi.

Belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Iğdır

Iğdır'da belediye ekipleri, kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Dağı Geçidi'nde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Iğdır-Ağrı kara yolunda da Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.