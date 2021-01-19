Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sobadan zehirlenen baba oğul hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA(ARŞİV) ]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan zehirlenen baba oğul hastanede tedavi altına alındı.
Aksu Mahallesi'nde yaşayan Bilal D. ve oğlu Yılmaz D, evlerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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