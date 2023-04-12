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Güncel
AA 12.04.2023 20:02

Balıkesir'de işlenen cinayetin şüphelisi baba oğul tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kahvehanede bir gencin öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de işlenen cinayetin şüphelisi baba oğul tutuklandı
[Fotograf: AA]

Rojhat Kaçmaz'ın öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Arda Y. ve babası Necati Y. ile Mehmet Anıl Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

"Kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Arda ve Necati Y. tutuklandı, Mehmet Anıl Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maktul Rojhat Kaçmaz'ın cenazesi ise yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Edremit'teki evlerinin önüne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın naaşı, Kadıköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A. ile husumetli oldukları Arda Y. arasında dün tartışma çıkmıştı.

Arda Y'nin babası Necati Y'ye ait Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokağı'ndaki kahvehanede yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Necati Y. tarafından aracından alınan pompalı tüfekle açıldığı iddia edilen ateş sonucu ağır yaralanan Kaçmaz, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Olayda yaralanan Mahsun A. da aynı hastanede tedaviye alınmıştı.

Polis, şüpheliler Necati Y, Arda Y. ve Mehmet Anıl Y'yi gözaltına almıştı.

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