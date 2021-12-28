İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, dün sabah saatlerinde 19 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.