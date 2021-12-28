Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir merkezli DEAŞ terör örgütünün finansal kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 6 ilde 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, dün sabah saatlerinde 19 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Ankara Balıkesir DEAŞ İstanbul Konya Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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