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Güncel
İHA 31.10.2023 16:07

Balıkesir'de 87,8 milyon dolar ihracat yapıldı

TÜİK, Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Balıkesir'de 87,8 milyon dolar ihracat yapıldı

Balıkesir'de Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,3 artarak 87,8 milyon dolar, ithalat yüzde 45,8 azalarak 38,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,5, ithalat yüzde 14,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,3 artarak 87,8 milyon dolar, ithalat yüzde 45,8 azalarak 38,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

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