Çok Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.10.2023 15:03

Eskişehir'de tramvayın çarptığı çocuk yaralandı

Eskişehir'de tramvayın çarpması sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de tramvayın çarptığı çocuk yaralandı

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki D.Y'ye tramvay yolundan geçtiği esnada Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında seyreden tramvay çarptı.

Bacağı tramvayın altında kalan D.Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan D.Y, 112 Acil Servis ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Ev sahibi kiracısını soydu
16:38
İHH'dan Filistin'e destek konvoyu
16:37
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde atıklar ekonomiye kazandırılıyor
16:23
Şili açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
16:21
DSÖ: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici
16:17
İsrail-Filistin çatışması 25. gününde artarak devam ediyor
Park halindeki araçların üzerine beton mikseri düştü
Park halindeki araçların üzerine beton mikseri düştü
FOTO FOKUS
Gazze'de enkaz altında kundağa sarılı bulunan 10 günlük bebek kurtarıldı
Gazze'de enkaz altında kundağa sarılı bulunan 10 günlük bebek kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ