Eskişehir'de tramvayın çarptığı çocuk yaralandı

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki D.Y'ye tramvay yolundan geçtiği esnada Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında seyreden tramvay çarptı.

Bacağı tramvayın altında kalan D.Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan D.Y, 112 Acil Servis ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.