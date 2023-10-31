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Güncel
İHA 31.10.2023 15:22

Taş Köprü yeniden yapılmak üzere yıkıldı

Bayburt şehir merkezinde Çoruh Nehri üzerine yapılan en eski ikinci köprü olan Taş Köprü yeniden yapılmak üzere yıkılıyor.

Taş Köprü yeniden yapılmak üzere yıkıldı

Bayburt'un en eski köprüsü Çarşı köprüsünün ardından Çoruh Nehri üzerine yapılan ikinci köprü olan Taş Köprü yıkılarak, Devlet Su İşleri tarafından yerine yeni bir köprü yapılacak. Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan tarihi köprünün yıkılma işlemine başlandı. Yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyan köprü yıkım işleminin ardından yeni köprünün inşaası başlayacak.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in önemle takip ettiği süreçle yapımı tamamlanacak olan köprünün önümüzdeki yıl yaz sezonuna faaliyete geçmesi planlanıyor. Öte yandan köprü başındaki Bayburt Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Büfesi geçici süreliğine Yusufiye Cami yakınlarına yerleştirildi.

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