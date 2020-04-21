Balıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesi, 1.Yıldız sokakta çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

H.İ.E. isimli şahsa ait 3 katlı binanın ikinci katında sobadan çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonrası iki ev kullanılamaz hale geldi.