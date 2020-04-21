Amasya'da Kerim Gül'ün (19) kullandığı plakasız motosiklet, Helvacı mevkisinde, karşı yönden gelen Sedat Taştemür (45) idaresindeki 05 AAV 896 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Gül, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.