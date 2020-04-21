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Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, H.G. idaresindeki 47 AZ 082 plakalı minibüs, kırsal Küptepe Mahallesi'nde seyir halindeyken Koçer Yıldız'a çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.
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