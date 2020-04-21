Haber Giriş: Kaynak: AA
Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan kara yolu en sakin günlerini yaşıyor
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
Karadeniz'deki illerden, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle her an yoğunluk bulunan D-100 kara yolu, ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk artık görülmüyor.
Sadece izin belgesi bulunan kargo araçları, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki yoğunluk yaklaşık yüzde 80 düştü.
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