Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Yenibeyler köyü Güneysökü Mahallesi'nde 5 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yerleşim yerinde hastalık belirtisi değerlendirmesinde herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
Son Haberler
- 18:27
- 18:20
- 18:05
- 17:50
- 17:56
Sıradaki Haber
Amasya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz