Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Gülderen Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı aramada 15 kilogram eroin ele geçirdi.
Etiketler: Van uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:34
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