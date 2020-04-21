Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Gülderen Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı aramada 15 kilogram eroin ele geçirdi.