Yetiştirme istasyonlarından alınan sülünler, yetkililer tarafından Kapıdağ Yarımadası'nda 3, Bandırma Karadağ'da 2 bölge ile halen kazı çalışmaları devam eden Hisartepe mevkiindeki Akrodaskyleion'da doğal yaşamla buluşturuldu.

Sülünlerin doğaya bırakılmasında Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli biyolog Kader Güleç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Ergili Mahallesi Muhtarı Ercan Çağlar da hazır bulundu.