Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da zeytinlik alanda erkek cesedi bulundu.
Nilüfer ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'taki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin durumu bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kişinin öldüğü belirlenirken cesedin Ferit Ertürk'e (15) ait olduğu anlaşıldı.
Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Bursa
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