Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı.

230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 90 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 46 milyon 649 bin 44'ü birinci doz, 35 milyon 672 bin 814'ü ikinci doz, 7 milyon 929 bin 901'i üçüncü doz olmak üzere 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.