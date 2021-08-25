4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu.

"Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise maaşlarda yüzde 28 iyileştirme olduğunu söyledi.

Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.

Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. pic.twitter.com/fPSaAgtI3l — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) August 24, 2021



