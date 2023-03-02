Altıeylül ilçesi sınırları içindeki baraj, Kille Çayı üzerinde, sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1986-1991 yıllarında inşa edildi.

Yıllık 157 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Seviyesi yüzde 23 olan barajın bulunduğu bölgede önceki yıllarda su altında kalan eski Balıkesir-İzmir kara yolu görünür hale geldi.

Sındırgı ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan Çaygören Barajı'nın su seviyesinin de yüzde 20 olduğu öğrenildi.

BASKİ Genel Müdürü Günal ve Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş'tan tasarruf çağrısı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal, beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle kuraklık riskinin tetiklendiğini söyledi.

Son yağışların kısmen katkı sağladığını ancak riskin sürdüğünü belirten Günal, "Neye sahip olduğumuz değil suyumuza nasıl sahip çıktığımız çok önemlidir. Devlet Su İşleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu konuda hassasiyet gösteriyor, su kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da suyumuzu tasarruflu kullanmaları için aynı hassasiyette ve farkındalıkta olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise Çaygören Barajı'nın son yılların en kurak mevsimini geçirdiğini dile getirdi.

İlçe halkının su tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Yoksa daha büyük sıkıntılara gireriz. Özellikle vahşi sulama sisteminden vazgeçilmeli, çok su isteyen ekonomik kazancı düşük üretimden uzak durulmalı" dedi.

İlçeye bağlı Pürsünler Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Tekel de çiftçilerin sulamayı daha dikkatli yapmaları gerektiğini söyledi.

Tekel, barajdaki su seviyesinin çok düşük olduğunu anlatarak, "Şu anki su, balıkların yaşamasına yetecek kadar. İnşallah yağmurlar yağar, vatandaşlarımız da mevcut suyu daha dikkatli kullanır" ifadesini kullandı.