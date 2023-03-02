Nüfusu 1180 olan İnhisar'ın orman köylerinden Tozman'da yaşayanlar, yakacak odunlarından bir kısmını afetzedelere gönderilmek üzere motorlu testereler ve baltalarla keserek çuvallara koyuyor. Köyün kırsalında çiftçilik yapan vatandaşlar da gönüllü olarak hızarla odun kesimine destek veriyor.

Tozman Köyü Muhtarı İbrahim Özmen, afette en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden birinin odun olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Köylü vatandaşlarımız, getirilen odunları kesiyor. Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarmak için gönüllü olarak odun kırıyor. Bizim de elimizden depremzedelerimiz için odun desteği geliyor, biz de onu yapıyoruz. Bu zor günleri el ele vererek aşacağız, güzel bir yardımlaşma örneği ortaya koyuyoruz. Kendi evimizdeki stoklarımızdan deprem bölgesine götürüyoruz. Depremzedelerimizin ısınma sorununu çözmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Özmen, bölgeye bugüne kadar gönüllü vatandaşların hazırladığı yaklaşık 100 ton kesilmiş odunu kendi tırıyla Adıyaman ve Kahramanmaraş'a götürdüğünü dile getirerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ile Tozman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çetin de gönüllü odun kesen vatandaşları ziyaret ederek, destek vermek için baltayla odun kesti.