Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Çıplak Ada açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botta kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26'sı Afganistan, 2'si İran uyruklu 28 sığınmacıyı kurtardı.

Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.