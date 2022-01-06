Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da kumar oynatılan emlak ofisine operasyon
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Bağcılar'da kumar oynatılan emlak ofisine düzenlenen operasyonda 4 kişiye para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir emlak ofisinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, emlak ofisinde oluşturulan gizli bölümde 4 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
İş yeri mühürlenirken 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Kumar
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