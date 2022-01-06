Sivas Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik açılan 2022 Yılı Talim Tashih-i Huruf kursunun ilk dersi gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın Kur’an kursu öğreticilerinin de ilk kez katıldığı kursta, 13 erkek din görevlisi ve 26 kadın Kur’an kursu öğreticisi kursiyer olarak eğitime alındı.

İlk derse katılan İl Müftüsü Remzi Pehlivan kursiyerlere başarılar diledi. Kadıburhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezinde 3 ay sürecek Talim Tashih-i Huruf kursunda kursiyerler Kur’an-ı Kerim meali, ilmihal bilgisi, dini musiki, din görevlileri Kur’an kursu formasyonu, talim ve tecvit bilgisi derslerinde eğitim alacak.